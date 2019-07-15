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أخبار محلية > “جمعية زواج بجدة” تنظم أضخم احتفال زواج جماعي يضم 1440 عريساً
15/07/2019   2:08 م

“جمعية زواج بجدة” تنظم أضخم احتفال زواج جماعي يضم 1440 عريساً

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تستعد الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجه الأسري بجدة “زواج” للاحتفال بتزوج 1440 عريساً في الثاني من ذي القعدة المقبل، تحت اسم “فرح جدة”.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد آل سلطان العمري، أن الدراسات أثبتت أن ما بين 90% إلى 97% من الذين حضروا البرنامج التدريبي المكثف الذي أعدته الجمعية للمقبلين على الزواج ينعمون بعد مرور أكثر من عامين على زواجهم بالاستقرار والانسجام الأسري.

وكانت الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجه الأسري بجدة “زواج”، أعدت برنامجاً تدريبياً للمقبلين على الزواج، اشتمل على دورات تأهيلية تساعد الشباب والفتيات على تفهم متطلبات الزواج ومسؤوليات كل طرف تجاه الآخر، وإعداد أسرة مستقرة يسودها الود والوئام.وفق “أخبار 24”.

“جمعية زواج بجدة” تنظم أضخم احتفال زواج جماعي يضم 1440 عريساً

أخبار محلية
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