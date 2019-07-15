تنفيذ حكم القتل قصاصا في مواطن بمنطقة عسير

نفذت وزارة الداخلية اليوم الإثنين حكم القتل قصاصا في مواطن قَتل آخر في محافظة محايل بمنطقة عسير.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن علي بن محمد بن علي آل سعد “سعودي الجنسية” أقدم على قَتل أحمد بن محمد بن أحمد آل سعد “سعودي الجنسية”، وذلك بضربه بحجر كبير على رأسه مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.
وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.وفق “أخبار 24”.