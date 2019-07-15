استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمكتبه بقصر السلام بجدة اليوم الإثنين، 3 من رؤساء الوزراء الأسبقين لجمهورية لبنان وهم: نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام.
وأكد خادم الحرمين خلال اللقاء حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، مشدداً على أهمية الحفاظ عليه ضمن محيطه العربي، كما بحث الطرفان آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، واستعرضا العلاقات الأخوية بين المملكة ولبنان.
حضر الاستقبال كل من: وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم، والمستشار بالديوان الملكي نزار العلولا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية لبنان وليد بخاري.
وفق “أخبار 24”.