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أخبار محلية > “البنوك”: يحق للعملاء التقدم بشكوى ضد البنوك المتأخرة في تركيب أو صيانة أجهزة الدفع
15/07/2019   2:06 م

“البنوك”: يحق للعملاء التقدم بشكوى ضد البنوك المتأخرة في تركيب أو صيانة أجهزة الدفع

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ذكر المتحدث باسم اللجنة الإعلامية للمصارف السعودية طلعت حافظ أن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” أتاحت خدمة “ساما تهتم” الإلكترونية، التي تسمح بالتقدم بالشكاوى والاعتراضات على تأخر البنوك في صيانة الأجهزة المعطلة أو تركيب الأجهزة الجديدة، بما ذلك محطات الوقود التي تأخر تركيب أجهزة “مدى” بها.

وبين حافظ أن أبرز التحديات التي تواجه خدمة السداد عبر مدى وغيرها من الخدمات المصرفية للعديد من القطاعات المستهدفة عدم التزام القطاع المستهدف بتوفير الأجهزة في المواقع التجارية.

من جانبه أكد عضو اللجنة الوطنية بمجلس الغرف شنان الزهراني، أن الجهات المختصة، لم تركب سوى 40% من أجهزة بطاقة “مدى” في المحطات، مشيرا إلى أن النسبة قد تصل إلى 60% في المدن والمناطق الحضرية، بينما الأمر يختلف في المحطات العاملة على الطرق بين المناطق.وفق “أخبار 24”.

“البنوك”: يحق للعملاء التقدم بشكوى ضد البنوك المتأخرة في تركيب أو صيانة أجهزة الدفع

أخبار محلية
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