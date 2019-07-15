شهد مركز خاط التابع لمحافظة المجاردة بمنطقة عسير، مأساة إنسانية، بعد وفاة 5 طلاب وإصابة اثنين بإصابات خطيرة، إثر حَادث مروري أليم، في ساعة متأخرة من مساء أمس.
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تعرض إحدى المركبات التي كانت تقل 7 شبان جميعهم من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، إلى اصطدام عنيف، وذلك بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، لتنحرف عن مسارها وتصطدم بمقبرة مجاورة للطريق.
وأسفر الحادث الذي شهد انشطار المركبة إلى 3 أجزاء بعد الاصطدام، وفاة 5 طلاب على الفور، فيما تعرض اثنان لإصابة خطيرة وتم نقلهما إلى مستشفى المجاردة العام.
من جانبه، أكد المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري، وفقا لـ”سبق” أن فرق الهيئة باشرت الحادث الذي وقع في أسفل عقبة سنان (مركز خاط) فور تلقي البلاغ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.