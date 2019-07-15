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أخبار محلية > بعد عملية نادرة استغرقت 12 ساعة.. فريق طبي بمركز الأمير سلطان ينقذ حياة مريض توقف قلبه 20 دقيقة
15/07/2019   2:03 م

بعد عملية نادرة استغرقت 12 ساعة.. فريق طبي بمركز الأمير سلطان ينقذ حياة مريض توقف قلبه 20 دقيقة

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تمكن فريق طبي بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة، من إنقاذ حياة مريض (46 عاما) توقف قلبه لمدة 20 دقيقة، وذلك بعد إجراء عملية زرع قلب نادرة استمرت 12 ساعة متواصلة.

وقال مدير جراحة القلب للكبار بالمركز ورئيس الفريق الجراحي الدكتور خالد القرني، إن المريض مصاب بفشل القلب المتقدم، وتم وضعه بعد الفحوصات على قائمة زراعة القلب، وأثناء التخدير يوم العملية توقف قلبه فجأة، فقام الفريق الطبي على الفور بإجراء عملية الإنعاش والتي استغرقت 20 دقيقة.

وأشار إلى قيام الأطباء بوضع المريض على جهاز دعم الدورة الدموية، حتى أجريت عملية زراعة القلب الاستثنائية التي نجحت واستعاد المريض بعدها وعيه وتعافى بشكل كامل دون أي تأثيرات جانبيه على أعضاء الجسم.وفق “أخبار 24”.

ووصف القرني العملية بأنها “إنجاز استثنائي” يضاف لسلسلة الإنجازات التي جعلت المملكة رائدة في مجال جراحة القلب عالية المخاطر.

بعد عملية نادرة استغرقت 12 ساعة.. فريق طبي بمركز الأمير سلطان ينقذ حياة مريض توقف قلبه 20 دقيقة

أخبار محلية
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