جـثمان المبتعث “عداوي” يصل ظهر اليوم إلى جدة.. والأميرة ريما بنت بندر تتواصل مع عائلته

كشف شقيق المبتعث قاسم عداوي غريق شلالات نياغرا في الولايات المتحدة، عن أن جـثمان شقيقه سيصل ظهر اليوم (الإثنين) إلى جدة.
وقال محمد عداوي، وفقاً لـ “العربية نت”، إن سفيرة المملكة لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر تواصلت مع عائلتهم هاتفياً، وأعربت عن أسفها وتعاطفها مع ما حدث لشقيقه، وتفقدت أحوال أطفاله وحالتهم النفسية.
وأضاف أنه خلال المكالمة الهاتفية، تواصلت الأميرة ريما بنت بندر مع “هند” زوجة الفقيد، مشيراً إلى أن سفيرة المملكة لدى واشنطن تلمست احتياجاتها واحتياجات الأسرة.
وتغيب العداوي عن أسرته عدة أيام بعد نزوله من سيارته لالتقاط صور في شلالات نياغرا، ليتم العثور على جـثته في الجانب الكندي من الشلالات.