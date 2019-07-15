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أخبار محلية > بعد اجتياحه مواقع التواصل الاجتماعي.. “الأمن السيبراني” يحذر من تطبيق “Face App”
15/07/2019   9:43 ص

بعد اجتياحه مواقع التواصل الاجتماعي.. “الأمن السيبراني” يحذر من تطبيق “Face App”

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حذرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من تطبيق “Face App” الذي انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين.

وشددت الهيئة على ضرورة عدم منح التطبيق صلاحية الوصول لمكتبة الصور أو معالجة أي صور خاصة عليه، مشيرة إلى وجود عدة ملاحظات أمنية على التطبيق متعلقة بالخصوصية وسرية البيانات.

وأوضحت أن عملية المعالجة لا تتم على الأجهزة الشخصية، حيث ترفع الصورة المستخدمة على خوادم الشركة لمعالجة وإرسال النتيجة للمستخدم، كما أن سياسة الخصوصية المعلنة لدى الشركة لا تضمن للمستخدم خصوصية وسرية الصور التي ترفع على أنظمتهم.وفق “أخبار 24”.

بعد اجتياحه مواقع التواصل الاجتماعي.. “الأمن السيبراني” يحذر من تطبيق “Face App”

أخبار محلية
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