تعرف على خدمة “الإجازات المرضية” لموظفي الدولة وآلية الاستفادة منها

تستهدف خدمة الإجازات المرضية لموظفي الدولة، التي تتيحها منصة “صحة” التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس (الأحد)، المنشآت الصحية، وتتيح تسجيل الإجازات المرضية إلكترونياً للمرضى من موظفي القطاع الحكومي ومرافقيهم.
وتتميز الخدمة بموثوقية مصدر الإجازة المرضية، من خلال التحقق من بيانات المريض والطبيب والمنشأة الصحية، مع ضمان وصول الإجازة المرضية إلكترونياً وبشكل عاجل إلى جهة العمل وإبلاغ الموظف برسالة نصية.
وللاستفادة من الخدمة، يقوم الموظف الحكومي بالاستعلام عن الإجازة الصادرة من منصة صحة (لا يتطلب التسجيل في المنصة) عبر الرابط وذلك بالتحقق من حالة الطلب وتصدير وطباعة نسخة للإجازة، ومن ثم الاستعلام عن اعتمادها من قِبل وزارة الخدمة المدنية من خلال منصة بياناتي الوظيفية عبر هذا الرابط .
كما تمكن الخدمة المنشآت الصحية من تدقيق الإجازة المرضية والتحقق من صحة بيانات المريض بشكل إلكتروني.
وكان خادم الحرمين الشريفين وافق أمس على اعتماد منصة “صحة” لمنح الإجازات المرضية لموظفي الدولة، وربطها إلكترونياً بوزارة الخدمة المدنية، التي ستقوم بدورها باعتماد الإجازات المرضية الصادرة عن المنصة للموظفين الحكوميين.وفق “أخبار 24”.