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أخبار المناطق > مـقتل وإصـابة 12 جزائرياً في حـادث خلال احتفالاتهم بفوز منتخب بلادهم على نيجيريا
15/07/2019   9:39 ص

مـقتل وإصـابة 12 جزائرياً في حـادث خلال احتفالاتهم بفوز منتخب بلادهم على نيجيريا

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لقي 4 مواطنين جزائريين مصرعهم وأصـيب 8 آخرون فجر اليوم (الإثنين)، إثر حـادث سير مروع عقب انحراف شاحنة كانت تقل مشجعين خلال مشاركتهم في احتفالات تأهل منتخب بلادهم لنهائي بطولة أمم إفريقيا.

وتشير التفاصيل حسب ما ذكرت صحف محلية، إلى أن حـادثاً أليماً وقع لشاحنة تقل مشجعين بضاحية سي عبد العزيز في ولاية جيجل، وتدخلت الجهات المعنية لنقل الوفيات والمصـابين إلى المستشفى لإجراء اللازم لهم.

يشار إلى أن شوارع بعض المدن الجزائرية شهدت احتفالات كبيرة بعد تأهل منتخب الخضر إلى نهائي البطولة الإفريقية المقامة في مصر، عقب تغلبه على المنتخب النيجيري أمس (الأحد).وفق “أخبار 24”.

مـقتل وإصـابة 12 جزائرياً في حـادث خلال احتفالاتهم بفوز منتخب بلادهم على نيجيريا

أخبار المناطق
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