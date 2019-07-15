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اخبار رياضية > #جمعان_الدوسري #شعلاوياً
15/07/2019   12:41 ص

#جمعان_الدوسري #شعلاوياً

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أنهت إدارة نادي برئاسة الأستاذ : فهد بن عبدالله الطفيل وبحضور الأستاذ : عبدالله بن حسين إجراءات التعاقد مع اللاعب ” جمعان الدوسري” لمدة موسم رياضي .

#جمعان_الدوسري #شعلاوياً

اخبار رياضية
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