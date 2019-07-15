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أخبار محلية > إصابة رجل أمن في تبادل لإطلاق النار مع مواطن يستقل سيارة مسروقة وبحوزته حبوب كبتاجون
15/07/2019   12:38 ص

إصابة رجل أمن في تبادل لإطلاق النار مع مواطن يستقل سيارة مسروقة وبحوزته حبوب كبتاجون

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ألقت الأجهزة الأمنية بمنطقة عسير القبض على شخص أطلق النار على رجل أمن، أثناء متابعته من قبل إحدى الدوريات الأمنية بعد الاشتباه في وضعه، ما أدى لإصابة رجل الأمن.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير أنه في حوالي الساعة 8.30 من مساء الجمعة الماضي، وأثناء قيام دورية أمن مركز شرطة الفيض بمحافظة الحرجة بمتابعة إحدى المركبات التي تم الاشتباه بها وذلك للتحقق من وضعها، بادر من فيها بإطلاق النار تجاه رجال الأمن.

وأبان أن الموقف اقتضى الرد بالمثل على النيران، وتعقب المركبة، حتى تم القبض على قائدها، واتضح أنه مواطن في العقد الرابع، وتم ضبط السلاح الذي بحوزته، كما ضُبط معه حوالي 500 قرص كبتاجون، واتضح أيضاً أن السيارة مسروقة.وفق “أخبار 24”.

وأكد أنه نتج عن تبادل إطلاق النار إصابة رجل أمن، وتم نقله للمستشفى في حالة مستقرة، فيما جرى إيقاف مطلق النار لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

إصابة رجل أمن في تبادل لإطلاق النار مع مواطن يستقل سيارة مسروقة وبحوزته حبوب كبتاجون

أخبار محلية
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