إقامة مسابقة تلفزيونية للشعراء بمجموع جوائز يتجاوز مليوني ريال

أُقرت جائزة سوق عكاظ العربية للشعر الفصيح، ولأول مرة منذ انطلاقها, المسابقة التلفزيونية العربية التفاعلية الكبرى، بمجموع جوائز يتجاوز مليوني ريال.
وستتولى تحكيم الجائزة لجنة من النقاد العرب المتخصصين في الأدب والنقد، وسوف تفرز اللجنة جميع المشاركات لاختيار 22 مرشحاً لدخول المنافسة في المرحلة النهائية للمسابقة، التي ستشهد تصفيات تدريجية أمام لجنة التحكيم والجمهور إلى أن يتم اختيار (10) فائزين.
وخصصت المسابقة جائزة مقدارها مليون ريال للفائز الأول، و(500) ألف ريال للفائز الثاني، و(250) ألف ريال للفائز الثالث، و(50) ألف ريال للفائزين من الرابع إلى العاشر.وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن آخر موعد لاستقبال المشاركات في المسابقة هو يوم الأحد 18 / 11 / 1440هـ الموافق 21 / 7 / 2019م وللاطلاع على تفاصيل المشاركة وآليات المسابقة يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لسوق عكاظ.