تواجد عدد من منسوبي الجوازات السعودية، اليوم (الأحد)، في مطار شاه جلال الدولي في العاصمة البنجلاديشية دكا، لإنهاء إجراءات دخول الحجاج المستفيدين من مبادرة طريق مكة.
وذلك في إطار التيسير على حجاج بيت الله الحرام وتسهيل أدائهم مناسكهم، حيث سيقوم منسوبو الجوازات بإنهاء الإجراءات كافة من تبصيم وتختيم الحجاج في مطار شاه جلال، ولن يقوموا بالمرور على كاونترات الجوازات أو الجمارك عند وصولهم إلى مطار المدينة.
وكانت وزارة الداخلية قد أطلقت مبادرة “طريق مكة” خلال الموسم الجاري، والتي تضم 5 دول؛ هي: مالیزيا وإندونیسیا وباكستان وبنجلاديش وتونس، وهي إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن؛ بهدف تيسير وإنهاء إجراءات الدخول من منافذ المغادرة من البلد المشارك، للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.
وفق “أخبار 24”.