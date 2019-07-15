“قياس”: مقياس الكفايات الأمنية أحد شروط القبول بكلية الملك فهد الأمنية

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للقياس، أن مقياس اختبار الكفايات الأمنية أحد معايير القبول للمتقدمين للالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية، وذلك لاختيار أفضلهم وفق ما يتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم الشخصية.
وقال المركز إن المقياس يهدف إلى تحقيق مبدأ العدالة بين المتقدمين ورفع مستوى الشفافية والموضوعية في عمليات الاختيار، وانتقاء الكفاءة المهنية، مشيراً إلى أن التسجيل في المقياس متاح لمن تم ترشيحهم من قبل كلية الملك فهد الأمنية عبر موقع “قياس” الإلكتروني www.Qiyas.sa.
وأضاف أن الاختبار سيُعقد يوم السبت 17 ذي القعدة 1440هـ الموافق 20 يوليو 2019م، وذلك على فترتين: صباحية للاختبار (العام) وسيكون متاحًا لجميع المرشحين، وفترة مسائية للاختبار (التخصصي) لمن تخصصه في أحد هذه التخصصات (قانون، محاسبة، هندسة، حاسب آلي)، وذلك في كل من مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، أبها، الدمام.وفق “أخبار 24”.