معظمهم سعوديون.. تسوية 1313 قضية عمالية ودياً بمبالغ 27 مليون ريال بالخبر

كشفت إدارة التسوية الودية بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة الخبر أن عدد القضايا التي تمت تسويتها ودياً وانتهت بالصلح منذ بداية العامة الجاري بلغ 1313 قضية، فيما بلغ إجمالي الحقوق المالية المستردة فيها قرابة الـ27 مليون ريال.
وأوضحت في تقريرها خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2019 أن مجموع الدعاوى التي جرى رفعها خلال هذه الفترة تجاوز ٢٧٠٠دعوى عمالية، منها ٨٥٥ دعوى أحيلت للمحكمة العمالية.وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن عدد السعوديين المقدمين للدعاوى تجاوز عدد مقدمي الدعاوى من الجنسيات الأخرى بنسبة 25%.