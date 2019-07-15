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أخبار محلية > معظمهم سعوديون.. تسوية 1313 قضية عمالية ودياً بمبالغ 27 مليون ريال بالخبر
15/07/2019   12:34 ص

معظمهم سعوديون.. تسوية 1313 قضية عمالية ودياً بمبالغ 27 مليون ريال بالخبر

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كشفت إدارة التسوية الودية بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة الخبر أن عدد القضايا التي تمت تسويتها ودياً وانتهت بالصلح منذ بداية العامة الجاري بلغ 1313 قضية، فيما بلغ إجمالي الحقوق المالية المستردة فيها قرابة الـ27 مليون ريال.

وأوضحت في تقريرها خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2019 أن مجموع الدعاوى التي جرى رفعها خلال هذه الفترة تجاوز ٢٧٠٠دعوى عمالية، منها ٨٥٥ دعوى أحيلت للمحكمة العمالية.وفق “أخبار 24”.

وأبانت أن عدد السعوديين المقدمين للدعاوى تجاوز عدد مقدمي الدعاوى من الجنسيات الأخرى بنسبة 25%.

معظمهم سعوديون.. تسوية 1313 قضية عمالية ودياً بمبالغ 27 مليون ريال بالخبر

أخبار محلية
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