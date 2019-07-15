بالصور.. انطلاق تمرين “القائد المتحمس” بين القوات السعودية والأمريكية

شهد مركز التمارين الرئيسي بمدينة الملك خالد العسكرية بالمنطقة الشمالية، اليوم السبت، انطلاق فعاليات “تمرين القائد المتحمس 2019” الذي يجمع وحدات من القوات البرية الملكية السعودية بنظيرتها الأمريكية.
وأكد قائد المنطقة الشمالية، اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني، أن التمرين امتداد للتمارين المشتركة بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات الأمريكية، والتي تهدف إلى تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية.
من جانبه أوضح مدير التمرين اللواء الركن محمد بن محسن السناني أن التمرين يركز على التدرب على إجراءات التخطيط والتنسيق لتنفيذ تمارين مراكز القيادة في ألوية المدفعية، لاكتساب المهارة والاحترافية وتبادل الخبرات بين البلدين في هذا الجانب.
ويستمر التمرين لمدة أسبوعين، يتم خلالهما تنفيذ عدد من المهام التدريبية في بيئة العمليات العسكرية التقليدية وغير التقليدية.
وفق “أخبار 24”.