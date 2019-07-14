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اخبار رياضية > #محمد_ربيع #شعلاوياً
14/07/2019   7:37 م

#محمد_ربيع #شعلاوياً

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أنهت إدارة نادي برئاسة الأستاذ : فهد بن عبدالله الطفيل إجراءات التعاقد مع الحارس ” محمد ربيع ” لمدة موسم رياضي .

#محمد_ربيع #شعلاوياً

اخبار رياضية
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