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اخبار رياضية > #محمد_رواف #شعلاوياً
14/07/2019   7:30 م

#محمد_رواف #شعلاوياً

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أنهت إدارة نادي برئاسة الأستاذ : فهد بن عبدالله الطفيل إجراءات التعاقد مع المهاجم ” محمد رواف ” القاد من أبها لمدة موسم رياضي .

#محمد_رواف #شعلاوياً

اخبار رياضية
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