يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام تحدٍ جديد، يقوم من خلاله الأشخاص بمعالجة صورهم عبر أحد تطبيقات تعديل الصور، ليبدو الشخص في مراحل متقدمة من العمر وتظهر عليه علامات الشيب.
وأُطلق على التحدي الجديد اسم “تحدي العمر”، وتسارع رواد مواقع التواصل إلى إحداث التغييرات على صورهم ونشرها عبر هاشتاقات، منها “صورتك وانت شايب”، كما شارك في التحدي الكثير من المشاهير حول العالم.
وعمد المشاركون في التحدي إلى إحداث تغييرات في صور المشاهير، ومن بينهم بعض نجوم الدوري السعودي، ليروا كيف سيصبح شكلهم حين يتقدم بها العمر.
ومن بين اللاعبين الذين انتشرت صورهم في التحدي، لاعب الأهلي عمر السومة، ولاعب الهلال جوميز، ومهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله، ومواطنه نورالدين امرابط، ونجم الأهلي حسين عبدالغني، وزميله في الفريق حسين المقهوي، ولاعب النصر يحيى الشهري، وفهد المولد نجم الاتحاد، وغيرهم من اللاعبين.
وفق “أخبار 24”.