المملكة والإمارات ترسلان 50 ألف طن من المغذيات الزراعية لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان

صرح مصدر مسؤول بأنه امتداداً للدعم المتواصل والمشترك من المملكة العربية السعودية والإمارات للشعب السوداني الشقيق، تنطلق سفينة تحمل ما يزيد على 50 ألف طن من المغذيات الزراعية (اليوريا) واحتياجات المزارعين من ميناء الجبيل الصناعي بالمملكة إلى ميناء بورت سودان بالخرطوم بشكل عاجل لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان.
وأكد المصدر أن هذا الدعم جاء بتوجيه مباشر من قيادتي البلدين، استمراراً للمواقف الأخوية والمستمرة لمساندة شعب السودان الشقيق في أزمته الحالية، ولتخفيف العبء عن المزارعين من أبناء السودان، نظرا لكون الزراعة تمثل مصدر دخل رئيساً لعدد كبير من أهل السودان.
وأوضح أن هذه المساعدات جاءت امتداداً للدعم المالي البالغ 3 مليارات دولار الذي قدمته السعودية والإمارات، منها 500 مليون دولار كوديعة في بنك السودان المركزي؛ لدعم الاقتصاد وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني.وفق “أخبار 24”.