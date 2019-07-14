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أخبار محلية > امتناع أطباء أسنان بالمراكز الصحية عن تقديم العلاج للمرضى.. و”الصحة” تتجاوب بتوجيهات صارمة
14/07/2019   7:19 م

امتناع أطباء أسنان بالمراكز الصحية عن تقديم العلاج للمرضى.. و”الصحة” تتجاوب بتوجيهات صارمة

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كشفت جولات ميدانية نفذتها وزارة الصحة على عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية عن امتناع بعض أطباء الأسنان بتلك المراكز عن تقديم الخدمات العلاجية للمراجعين، وذلك بحجة عدم توفر مساعد طبيب أسنان.

وعلى ضوء ذلك، وجه مدير عام طب الأسنان بالوزارة الدكتور سعود أورفلي في تعميم، أطباء الأسنان بعدم الامتناع عن تقديم الخدمات العلاجية بعيادة الأسنان، وأكد على مديري المراكز الاستفادة من الكوادر التمريضية لسد النقص بعيادات الأسنان.

وشدد أورفلي على ضرورة الالتزام بذلك لحين توفير الأعداد الكافية من مساعدي أطباء الأسنان، لافتاً إلى أنه ستُتخذ الإجراءات المنصوص عليها نظاماً في حال الامتناع عن تقديم الخدمات العلاجية للمراجعين.وفق “أخبار 24”.

امتناع أطباء أسنان بالمراكز الصحية عن تقديم العلاج للمرضى.. و”الصحة” تتجاوب بتوجيهات صارمة

أخبار محلية
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