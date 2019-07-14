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أخبار محلية > “حساب المواطن”: تمت تغطية زيادة أسعار البنزين في دفعة شهر يوليو
14/07/2019   7:18 م

“حساب المواطن”: تمت تغطية زيادة أسعار البنزين في دفعة شهر يوليو

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أوضح برنامج حساب المواطن أنه جرت تغطية فرق الزيادة الحالية بعد المراجعة الأخيرة لأسعار البنزين ابتداءً من دفعة شهر يوليو الجاري، داعياً إلى استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة قيمة الاستحقاق.

وردّ حساب خدمة العملاء التابع لبرنامج حساب المواطن على “تويتر”، على استفسار أحد المواطنين بشأن إمكانية زيادة قيمة الدعم؛ بعد المراجعة الأخيرة لأسعار البنزين، مؤكداً أنه تمت مراعاة ذلك عند إيداع الدفعة الجديدة.وفق “أخبار 24”.

يذكر أن شركة أرامكو أعلنت تحديث أسعار البنزين اعتباراً من اليوم (الأحد) الموافق 14 يوليو 2019.

“حساب المواطن”: تمت تغطية زيادة أسعار البنزين في دفعة شهر يوليو

أخبار محلية
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