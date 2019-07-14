العمري ينفي دخول “متعب المفرج” الفترة الحرة

نفى غرم العمري وكيل اللاعب متعب المفرج لاعب فريق الهلال لكرة القدم ما تردد خلال الساعات الماضية حول دخول اللاعب فترة الـ 6 أشهر.
وقال العمري في تصريحات صحيفة :” اللاعب لم يدخل فترة الستة أشهر ولم يقترب من الدخول فيها، ولا يحق لأي طرف أو نادي الحديث معه أو معنا بخصوصه بإستثناء الهلال”.
و أضاف العمري :”اللاعب حالياً في معسكر الفريق وبعيد عن ما يثار حوله”.
و تداولت أنباء قوية، عن دخول مسئولو نادي النصر، في مفاوضات مكثفة مع متعب المفرج، مدافع فريق الهلال، للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.وفق “أخبار 24”.