نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > العمري ينفي دخول “متعب المفرج” الفترة الحرة
14/07/2019   2:06 م

العمري ينفي دخول “متعب المفرج” الفترة الحرة

+ = -
911

نفى غرم العمري وكيل اللاعب متعب المفرج لاعب فريق الهلال لكرة القدم ما تردد خلال الساعات الماضية حول دخول اللاعب فترة الـ 6 أشهر.

وقال العمري في تصريحات صحيفة :” اللاعب لم يدخل فترة الستة أشهر ولم يقترب من الدخول فيها، ولا يحق لأي طرف أو نادي الحديث معه أو معنا بخصوصه بإستثناء الهلال”.

و أضاف العمري :”اللاعب حالياً في معسكر الفريق وبعيد عن ما يثار حوله”.

و تداولت أنباء قوية، عن دخول مسئولو نادي النصر، في مفاوضات مكثفة مع متعب المفرج، مدافع فريق الهلال، للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.وفق “أخبار 24”.

العمري ينفي دخول “متعب المفرج” الفترة الحرة

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885053391.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.