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أخبار محلية > الهلال الأحمر ينضم لخدمات وزارة الداخلية ومركز العمليات الأمنية 911
14/07/2019   2:05 م

الهلال الأحمر ينضم لخدمات وزارة الداخلية ومركز العمليات الأمنية 911

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رعى مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير عبدالعزيز بن سعود، اليوم (الأحد)، انضمام هيئة الهلال الأحمر السعودي لخدمات وزارة الداخلية، ضمن شبكة الاتصال الأمني الموحد ومراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) وشبكة الألياف البصرية الآمنة.

ويأتي التعاون بين وزارة الداخلية وهيئة الهلال الأحمر بهدف تعزيز التكامل المشترك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، وسرعة الاستجابة، وترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي وفق أهداف رؤية المملكة 2030، كما تهدف لربط آمن وفعال بين مباني هيئة الهلال الأحمر.

وفق “أخبار 24”.

الهلال الأحمر ينضم لخدمات وزارة الداخلية ومركز العمليات الأمنية 911

أخبار محلية
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