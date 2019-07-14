تركي آل الشيخ يدعو فنانا ظهر في فيديو وهو يعزف على العود باحترافية للتواصل مع “الترفيه”

دعا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، فناناً ظهر في مقطع فيديو وهو يعزف على العود باحترافية، للتواصل مع الهيئة.
ونشر آل الشيخ تغريدة مرفق معها مقطع فيديو للفنان وهو يعزف على العود بنغمات مختلفة وسريعة وحركات طريفة، قائلا: “يا ليت تتواصل معنا في الترفية وشكراً”.
من جهته، ردّ الفنان طارق عبدالله على تغريدة آل الشيخ، مشيرا إلى أنه يشرف بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه.وفق “أخبار 24”.
ياليت تتواصل معنا في الترفية وشكراً 😃👍 pic.twitter.com/Oifn1oHEQx
— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ١٣ يوليو ٢٠١٩