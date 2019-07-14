نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > تركي آل الشيخ يدعو فنانا ظهر في فيديو وهو يعزف على العود باحترافية للتواصل مع “الترفيه”
14/07/2019   2:01 م

تركي آل الشيخ يدعو فنانا ظهر في فيديو وهو يعزف على العود باحترافية للتواصل مع “الترفيه”

+ = -
1444

دعا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، فناناً ظهر في مقطع فيديو وهو يعزف على العود باحترافية، للتواصل مع الهيئة.

ونشر آل الشيخ تغريدة مرفق معها مقطع فيديو للفنان وهو يعزف على العود بنغمات مختلفة وسريعة وحركات طريفة، قائلا: “يا ليت تتواصل معنا في الترفية وشكراً”.

من جهته، ردّ الفنان طارق عبدالله على تغريدة آل الشيخ، مشيرا إلى أنه يشرف بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه.وفق “أخبار 24”.

تركي آل الشيخ يدعو فنانا ظهر في فيديو وهو يعزف على العود باحترافية للتواصل مع “الترفيه”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885053374.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.