أوضحت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، اليوم (الأحد)، أنه يتم حاليًا تصنيع مجموعة من الحافلات المدرسية الجديدة، وفق مواصفات وتجهيزات تضمن الراحة والأمان لطلاب وطالبات التعليم العام في جميع مناطق المملكة.
وأكدت أن ذلك يأتي استمرارًا لتوجهات الشركة في تحديث أسطول النقل المدرسي لضخ أكثر من 3100 حافلة جديدة، استعدادًا للعام الدراسي المقبل 1441هـ.
يذكر أن الشركة وقعت هذا الشهر عقوداً مع شركات ومستثمرين، لتنفيذ وتشغيل خدمات النقل المدرسي بدءاً من العام الدراسي الجديد، حيث سيتم توفير الخدمة لـ 1.2 مليون لطلاب التعليم العام في جميع مناطق المملكة، مع إضافة أكثر من 3150 حافلة جديدة إلى أسطول النقل المدرسي.
وفق “أخبار 24”.