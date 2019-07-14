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أخبار محلية > الصحة : لا حالات وبائية أو أمراض محجرية بين الحجاج
14/07/2019   2:00 م

الصحة : لا حالات وبائية أو أمراض محجرية بين الحجاج

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أكدت وزارة الصحة أنها لم تسجل حتى الآن أي حالات وبائية أو أمراض محجرية بين الحجاج القادمين والوضع الصحي مطمئن ولله الحمد .

وقالت في بيان لها :” إنها تُركز في مقدم أولوياتها على النواحي الوقائية للحجاج، وتتابع المستجدات والمتغيرات التي تطرأ على الوضع الصحي عالميًّا، بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية، مثل مراكز مراقبة الأمراض الدولية ” ، مشيرة إلى أنها اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية ومنها إصدار الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في القادمين في موسم الحج حسب المتغيرات الوبائية العالمية, وتعميمها على جميع الدول التي يفد منها الحجيج عبر سفارات خادم الحرمين الشريفين وممثلياتها في الخارج للعمل بموجبها عند منح تأشيرات العمرة والحج, إضافة إلى تفعيل مراكز المراقبة الصحية بمنافذ دخول الحجاج.

وأوضحت ” الصحة ” أن عدد الحجاج القادمين عبر المنافذ الصحية الذين قدمت الوزارة لهم الخدمات الوقائية بلغ منذ 1 ذو القعدة حتى الآن 257.981 حاجا ، فيما بلغت النسب العامة لالتزام الحجاج باللقاحات الوقائية حتى تاريخه 87.4 % ‏ للحمى الشوكية و 67.3 % للحمى الصفراء و95.3 % لشلل الأطفال ‏.

الصحة : لا حالات وبائية أو أمراض محجرية بين الحجاج

أخبار محلية
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