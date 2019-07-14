وقع المركز الوطني لإدارة النفايات وأمانة منطقة الرياض والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، اليوم (الأحد)، أول مذكرة تفاهم ثلاثية لبدء أنشطة إعادة تدوير النفايات في الرياض.
وبموجب المذكرة، ستعمل الأطراف الثلاثة على تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لقطاع إدارة النفايات في الرياض، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لإعادة التدوير بحلول عام 2035م، وأبرزها تدوير 81% من الإنتاج السنوي للنفايات البلدية الصلبة، وتدوير 47% من الإنتاج السنوي لنفايات البناء والهدم.
من جانبه، قال وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي عبر صفحته الرسمية على “تويتر” تعقيبا على التوقيع: “هذه المذكرة لَبِنَة لأعمال قادمة بإذن الله، تسعى للاستدامة البيئية؛ من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية والتقنيات الحديثة لتعزيز إعادة التدوير”.
وفق “أخبار 24”.