أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء الحالات التي يستحق فيها المشترك تعويضا ماليا من شركة الكهرباء، مبينة أنها حددت معايير لمقدمي الخدمات الكهربائية، تضمن تلقي المستهلكين المتأثرين بعدم الوفاء بتلك المعايير تعويضاً مادياً.
وقالت الهيئة ضمن حملة توعوية أطلقتها مؤخراً تحت عنوان “وش لك وش عليك”، إن المشترك يستحق 200 ريال في حال عدم توصيل الخدمة الكهربائية للطلبات الجديدة خلال 40 يوم عمل من تاريخ السداد.
وأوضحت أن المشترك يستحق تعويضا بمبلغ 200 ريال عند انقطاع الخدمة الكهربائية لأكثر من 4 مرات، كل منها تزيد على 4 ساعات، خلال سنة ميلادية واحدة.وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن المشترك يستحق 75 ريالاً في حال عدم حل الشكاوى المتعلقة بالفواتير من قبل مقدم الخدمة خلال 15 يوم عمل، وفي حال عدم التزام مقدم الخدمة بإشعار المستهلك عن انقطاع الكهرباء المخطط له قبل يومين من موعد الانقطاع.
#وش_لك_وش_عليك #حقك_مضمون pic.twitter.com/ZgeRZyGvPE
— هيئة تنظيم الكهرباء (@Saudi_ECRA) ٧ يوليو ٢٠١٩