نصح مواطن في مقطع فيديو متداول، قائدي المركبات بتجنب استخدام الجوال أثناء القيادة، مبيناً أنه اصطدم بمؤخرة شاحنة بسبب 3 كلمات فقط كتبها على “الواتساب”.
وأظهر الفيديو الذي نشره المواطن مركبته وقد تهشمت مقدمتها بالكامل، لافتاً إلى أنه حتى اللحظة لا يصدق كيف نجا من هذا الحادث الذي وقع له خلال “غمضة عين”.
وأوضح أنه نشر هذا المقطع للعظة والعبرة، وأنه يستهدف به أولئك الأشخاص الذين لا يستمعون لنصائح “المرور” والجهات المختصة حول القيادة الآمنة، مشيراً إلى أنه كان واحداً منهم إلى أن وقع له هذا الحادث.
وفق “أخبار 24”.