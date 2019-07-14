صندوق الاستثمارات يتيح للممولين خفض نسبة الأرباح للقروض العقارية ومد فترة الاستحقاق حتى 25 عاماً

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، ممثلاً في الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، خفض المعدل السنوي للربح بـ40 نقطة أساس، على التمويلات العقارية طويلة الأجل بمعدل ربح ثابت.
ومددت الشركة فترة استحقاق القروض حتى 25 عاماً، ما يتيح للمواطنين الحصول على قروض عقارية بأسعار مناسبة، عن طريق خفض المعدل السنوي للربح.
وصرح الرئيس التنفيذي للشركة فابريس سوسيني، بأن الشركة خفضت منذ أبريل الماضي معدلات الربح بمقدار 100 نقطة أساس أو أكثر، كما قامت بتمديد فترة الاستحقاق من 20 إلى 25 عامًا.
وأكد أن الشركة ستواصل تقديم أسعار تنافسية على منتجات القرض العقاري طويلة الأجل بتكلفة ثابتة، بما يؤدي إلى التوسع في التمويل العقاري السكني، وتسهيل حصول المواطنين على قروض عقارية مناسبة من حيث المدة والتكلفة، والتي تعد من بين أدنى المعدلات في المنطقة.وفق”أخبار 24″.
تجدر الإشارة إلى أن الجديد في هذا الشهر بجانب تخفيض المعدل السنوي؛ هو توفير معدل سنوي لفترات استحقاق أطول تصل إلى 25 سنة وبنسبة مخفضة تعادل 6% سنوياً (هامش ربح سنوي 3.73%)، وفيما يخص القروض المضمونة من صندوق التنمية العقاري، فإن أسعار هامش الربح أقل من هذه النسب بمقدار 40 نقطة أساس لكل فترة تمويل.