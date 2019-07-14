للابتعاد عن ضغوطات السفر والاستمتاع بإجازة سعيدة.. اتبع هذه النصائح الخمس

لا يخلو السفر من المتاعب والضغوطات، وربما تحدث أشياء غير متوقعة تعكر صفو الرحلة، وبدلاً من الاستمتاع بإجازة تبعدك عن ضغط العمل، قد تفاجأ بظرف غير متوقّع يُفسد عليك أوقاتك.
ونصحت الخبيرة ندى بدران، وفقاً لـ “سي إن إن”، بعدم تجاهل عدد من الظروف المصاحبة للسفر، كحالة الطقس أو فقدان الأمتعة أو إلغاء بعض الرحلات والازدحام والمرض، وغيرها من الأمور التي تسبب ضغوطاً أثناء السفر.
ونصحت بدران كل مَن يريد الاستمتاع بإجازة سعيدة باتباع 5 نصائح للحد من متاعب السفر:
1- التقط صورة لأمتعتك قبل السفر تحسباً من فقدانها أو سرقتها؛ فالصورة ستكون جزءاً من تقرير فقدان الحقائب الذي ستقدمه لشركة الطيران أو الشرطة.
2- احمل دائماً صورة لتذاكر السفر وحجوزات الفنادق مع أمتعتك الشخصية؛ فبعض موظفي شركات الطيران أو الجوازات قد يطلبونها في المطار للتأكد من نيتك مغادرة البلد، وقد تحرم من السفر إذا لم تحمل هذه الوثائق.
3- تأكد من صلاحية تأشيرة السفر؛ فالتأشيرة تتضمن تاريخين؛ أولهما تحديد متى يحق للمسافر دخول الوجهة المقصودة ومتى يجب عليه مغادرتها، والتاريخ الثاني خاص بعدد الأيام التي يمكنك قضاؤها في البلد، مع العلم أن تجاوز صلاحية التأشيرة ولو لدقائق بعد منتصف الليل قد يعرّضك لغرامة مالية.
4- تأكد من وجود وقت كافٍ بين الرحلات إذا كنت ستسافر على وجهات متعددة، وضع في الاعتبار أن رحلات الطيران مُعرّضة للتأخير عند الإقلاع أو الهبوط، لذا يفضّل وضع فاصل زمني كافٍ بين كل رحلة وأخرى تحسباً لأي تأخير.
5- إذا كان سفرك على وجهات متعددة فيفضّل أن يكون على نفس الشركة، لأن السفر على متن طائرات تابعة لشركات مختلفة يأخذ منك وقتاً أطول في المطارات، وتذكر أن شركات الطيران غالباً ما سترفض طلبك باسترجاع ثمن التذكرة، ووقتها ستكون مجبراً على شراء تذكرة سفر جديدة.