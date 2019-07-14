“آل الشيخ” يتفاعل مع طفل طلب في مقطع فيديو مقابلته.. ويعده بتنفيذ رغبته قريباً

تفاعل رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ مع طفل طلب مقابلته، واعداً إياه بتنفيذ رغبته خلال الفترة المقبلة.
وطلب طفل يدعى “عايض” عبر مقطع فيديو متداول مقابلة رئيس هيئة الترفيه، متسائلاً: “هل تتوقعون أن يستجيب المستشار تركي آل الشيخ لرغبتي في مقابلته بخصوص أمر ما؟”.
ورد آل الشيخ على طلب الطفل عبر صفحته بـ”تويتر”، قائلاً: “حاضر، أرجع إن شاء الله للوطن وتأمر، ياليت تتواصل مع هيئة الترفيه يا ولدي”.وفق “أخبار 24”.
حاضر … أرجع ان شاءالله للوطن وتامر … ياليت تتواصل مع هيئة الترفية ياولدي👍 pic.twitter.com/r8m8kgieXR
— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) July 14, 2019