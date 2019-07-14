ألقت الجهات الأمنية في شرطة العاصمة الرياض القبض على شخص مخالف، تهجّم على موظفة أمن في إحدى حدائق شرق الرياض، أثناء عملها.
نشر تفاصيل الواقعة والقبض على الشخص المخالف، الإعلامي “سعود الشيباني”، ضمن مرافقته للحملات الميدانية المشتركة، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في كل مناطق المملكة.
وقالت موظفة البلدية التي تعمل في الحديقة، إن الشخص الذي تهجم عليها مخالف ويعمل في تأجير “السكوترات” داخل الحديقة بطريقة مخالفة، وأثناء عملها تطاول عليها هو وأخوه، ووصل الأمر إلى مدّ اليد، مؤكدة أن هناك شهوداً على الواقعة، لتتحرك الجهات الأمنية بناءً على معلوماتها وتلقي القبض عليه.
وفق “أخبار 24”.