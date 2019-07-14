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اخبار رياضية > كاتب نصراوي يتوقع عدم استمرار السويكت في رئاسة النصر طويلاً
14/07/2019   10:17 ص

كاتب نصراوي يتوقع عدم استمرار السويكت في رئاسة النصر طويلاً

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أعرب الكاتب الصحفي المعروف بميوله النصراوية محمد شنوان العنزي عن توقعاته بعدم استمرار صفوان السويكت في منصبه كرئيس للنصر طويلاً، وذلك في تعليقه على نتائج انتخابات نادي النصر التي جاءت لصالح السويكت.

وقدم العنزي تهنئته للسويكت على انتخابه رئيساً للنصر، متمنياً أن يستمر العمل التصاعدي خلفاً للإدارة السابقة، مطالباً الإدارة المنتخبة بالعمل الجاد خلال الأيام المقبلة على عدد من الملفات وعلى ما يحتاجه النصر في البطولة الآسيوية.

وقال في تغريدة له عبر حسابه في “تويتر”: “توقعاتي عدم استمرار السويكت طويلاً في كرسي الرئاسة، وأتمنى أن تكون توقعاتي خاطئة”.وفق “أخبار 24”.

يذكر أن نادي النصر أعلن أمس (السبت) فوز قائمة صفوان السويكت في انتخابات النادي، بعد حصول السويكت على 5463 صوتاً بنسبة 99 % من أصوات أعضاء الجمعية العمومية للنادي.

كاتب نصراوي يتوقع عدم استمرار السويكت في رئاسة النصر طويلاً

اخبار رياضية
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