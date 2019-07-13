قريب “مفقود شلالات نياجرا” يؤكّد أن الجثة تعود له.. وريما بنت بندر تطمئن على أسرة الفقيد

أكّد أحد أقرباء المبتعث قاسم يحيى عداوي “مفقود شلالات نياجرا”، اليوم السبت، أنه ثبت لدى السلطات الكندية تطابق البيانات والبصمات المرسلة لها من السلطات الأمريكية مع جـثة المفقود السعودي التي تم العثور عليها قبل يومين في كندا.
وقال “محمد عداوي” شقيق زوجة المبتعث المفقود، وفقاً لـ”سبق”، أنه تم إبلاغه بالتعرف على الجثة من قِبل الطبيب الشرعي بكندا، ومطابقة صورة الأسنان، وإعلان الجثمان المعثور عليه بكندا بشكل رسمي.
من جانبها، تفقّدت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر زوجة الفقيد “هند العداوي” وأحوال أطفاله وحالتهم النفسية، معربةً خلال اتصال هاتفي عن شديد أسفها وتعاطفها مع ما جرى للشهيد.
وكانت الجالية المسلمة في ولاية كنت الأمريكية أدّت صلاة الغائب، عقب صلاة الجمعة، على المفقود السعودي وسط مشاركة أصدقائه، وذلك بعد أيام من تغيّبه وفقدانه في شلالات نياجرا خلال رحلة عائلية حيث ترك المواطن عائلته في السيارة ونزل لالتقاط بعض الصور.