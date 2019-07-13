شهد الطريق المظلم الرابط بين جوف آل الشواط والهجلة في محافظة أحد رفيدة بعسير، اليوم السبت، تجمهراً من أهالي القرى المجاورة وذلك بعد العثور على جُثة مجهولة الهوية مقيدة فوق سرير حديدي موضوع في وسط الطريق.
وأظهرت بعض الصور السرير الحديدي وفوقه جُثة يُعتقد أنها لوافد إفريقي، ما تسبب في تجمهر العشرات من أهالي قرى نجد الهجلة والخنق وضور الطحين.
وتفاجأ الأهالي الذين تقدّموا ببلاغ عن الحادث للجهات الأمنية، بإغلاق الطريق بالأحجار الكبيرة، حيث قامت الجهات المعنية بمباشرة الموقع وبدأت في إجراء التحقيقات حول الحادث.
وفق “أخبار 24”.