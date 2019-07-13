فاز صفوان بن سليمان السويكت برئاسة نادي النصر بعد حصوله على 5463 صوتاً من عدد أصوات أعضاء الجمعية العمومية للنادي، وذلك بنسبة 99٪ مقابل 7 أصوات للمرشح نصر النصر و3 أصوات للمرشح صالح الأطرم.
والسويكت حاصل على درجة شهادة الماجستير في القانون عام 2007 من المعهد العالي للقضاء، كما حصل على شهادة إتمام الجزء الأول من الشهادة المتخصصة العالمية في الاقتصاد والتمويل مع مرتبة الشرف من معهد INCEIF من كوالالمبور بماليزيا.
كما حصل في عام 2010 على ماجستير العلوم في التمويل والاستثمار البنكي من كلية إدارة الأعمال من جامعة ريدنق بالمملكة المتحدة، وفي 2016 حصل على درجة الدكتوراه في القانون من المعهد العالي للقضاء، ليصبح على قدرٍ كبيرٍ من المعرفة والمسؤولية في مجال القانون والاستثمار.
وفيما يخص حياته العملية عمل محاميا معتمدًا لدى وزارة العدل، وأصبح مستشارًا اقتصاديا معتمدا لدى وزارة التجارة، ورجل أعمال ومؤسس لمجموعة من الشركات المعنية بالقانون والاقتصاد والاستثمار، وقدم كثيرا من الاستشارات الاقتصادية والقانونية لمجموعة من المنشآت الحكومية والشركات الاستثمارية والتجارية المحلية والدولية.
وذكرت تقارير صحفية وعدد من المقربين أن الدكتور صفوان بن سليمان السويكت كان إمام وخطيب أحد مساجد العاصمة الرياض في فترة سابقة، ولاقت بعض خطبه وقراءته للقرآن الكريم مؤخراً بعد ترشحه للرئاسة تداولاً لافتاً.
وفق “أخبار 24”.