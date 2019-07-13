تسجيل أول حالة ولادة في حج هذا العام.. وذوو المولود يسمونه “أحمد المدينة”

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه تم تسليم أول شهادة ميلاد لحاج من الجالية الهندية يدعى “ديل شاد” من غازي أباد، حيث وضعت زوجته مولودهما بالمدينة المنورة واتفقا على تسميته بـ”أحمد المدينة”.
جاء ذلك بتوجيه من وكيل الوزارة عبدالرحمن الجلعود، حيث تم تسليم شهادة الميلاد لوالد الطفل بمقر إقامتهم بالمدينة المنورة، لتسهيل الإجراءات عليهم، حيث أكّد المتحدث الإعلامي أن الأحوال المدنية هي الجهة الرسمية المعنية لإثبات وتسجيل مثل تلك الواقعات.
من جانبه، عبّر الحاج الهندي ديل شاد عن سعادته بالمولود والخدمات التي تم تقديمها بالمستشفى، حيث ظهر أثناء تسلّمه الشهادة موضحاً بأن حبه للمدينة المنورة جعله يختار اسم “أحمد المدينة” لمولوده.وفق “أخبار 24”.
#الأحوال_المدنية، تسلم أول شهادة ميلاد لحاج من الجنسية الهندية بالمدينة المنورة.https://t.co/p0EvrEBNGX pic.twitter.com/pa1KJf2Es8
— الأحوال المدنية (@AhwalKSA) ١٣ يوليو ٢٠١٩