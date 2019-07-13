تعهد رئيس النصر الجديد صفوان السويكت بمواصلة انتصارات النادي، وذلك عقب فوزه باكتساح على منافسيه نصر النصر وصالح الأطرم في الانتخابات التي جرت اليوم السبت.
جاء ذلك في مقطع فيديو للسويكت مع الإعلامي عبد العزيز المريسل، قال فيه بعد إشادته بدعم المريسل له: “بإذن الله سيلٍ ما يقف”، في إشارة منه إلى بطولات وانتصارات النصر القادمة.
وجاء فوز “السويكت” برئاسة نادي النصر بعد حصوله على 5463 صوتاً من عدد أصوات أعضاء الجمعية العمومية للنادي وذلك بنسبة 99٪ مقابل 7 أصوات للمرشح نصر النصر و3 أصوات للمرشح صالح الأطرم.وفق “أخبار 24”.
وكان رئيس اللجنة العامة للانتخابات قرر الأسبوع الماضي تأجيل عقد الجمعية العمومية لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي، نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية، لتُعقد مساء اليوم السبت وتستقر على اختيار السويكت رئيسا للنادي لأربع سنوات.
#سيل_مايوقف 💪💪💪
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— عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) ١٣ يوليو ٢٠١٩