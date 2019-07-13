ذكرت مصادر تفاصيل وملابسات واقعة تعمد مواطن خمسيني احتجاز سيارة جارته في المنطقة الشرقية، والاصطدام بها لرفضه قيادتها السيارة.
وأوضحت أن الشخص لديه أكثر من 5 سيارات، ويتعمد إغلاق باب جارته وحجز مركبتها وصدمها عمداً؛ بحجة رفضه لقيادتها للمركبة، ولديه أكثر من قضية في مركز الشرطة وأطلِق سراحه مؤخراً من النيابة العامة بوجود كفيل، وعاود إيذاء جارته بالعمد، مبينة أن المعاملة ما زالت قيد النظر وفي انتظار إحالتها للمحكمة الجزائية.
وأضافت، بحسب “سبق”، أنه يقوم بتصوير منزلها بهاتفه المحمول وينشر الصور، إضافة إلى تلفظه بألفاظ خارجة عن الأدب، ويقوم بإيذاء العمالة في منزل جارته، ويتدخل في أمور خاصة وشخصية، كما أنه اعتدى بالضرب على عاملها المنزلي.
وكانت المواطنة قد أبلغت الجهات الأمنية أكثر من مرة عن تجاوزاته، وطالبت بالتدخل بشكل رسمي وسريع وإيقاف تصرفات الجار، قبل حدوث ما لا تُحمد عقباه، وفق ما كفله لها النظام، لتلقي الجهات الأمنية القبض عليه الأسبوع الماضي وتحيله إلى النيابة العامة.
وقالت في تصريحات سابقة إنه ظل يتعمد إيقاف مركباته حول سيارتها حتى لا يترك لها منفذاً لتحريك سيارتها، حيث يقوم بذلك بسبب رفضه قيادتها للسيارة بنفسها، وسلّمت الشرطة مقاطع فيديو صوّرتها كاميرا المراقبة بالمنزل تظهر الاعتداءات المتكررة التي قام بها جارها، حيث جرى أخذ تعهد عليه بعدم التعرض لها، إلا أنه لم يلتزم بتعهداته.
وفق “أخبار 24”.