قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إن أعلى درجات حرارة التي سُجلت اليوم (السبت) في مناطق المملكة، كانت في الأحساء والخرج.
وأوضحت أن المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، رصد تسجيل 45 درجة مئوية في مرصد الأحساء، وفي الخرج 45 درجة مئوية، فيما سجل مرصدا الدمام والرياض 44 درجة مئوية، وفي مرصد حفر الباطن 43 درجة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم السبت أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على معظم المناطق، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.
وفق “أخبار 24”.