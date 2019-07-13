بالصور.. لجنة التنميه الإجتماعيه بالسلميه تختتم برنامج ” إصنع مهاره – للحاسب الآلي وبرامجه”

أُختتم يوم الإثنين ٥/ ١١ / ١٤٤٠هـ برنامج تدريبي للحاسب الآلي تحت عنوان ( إصنع مهاره – للحاسب الآلي وبرامجه ) الذي كان من البرامج التي تقوم بها لجنة التنميه الإجتماعيه بالسلميه ؛ و الذي تشرف نادي الحي بتموسطة وثانوية السلميه بإستضافته .
قدم البرنامج المهندس / محمد مصطفى الشيمي وكانت مدة البرنامج ليومين .
وقد حرص الكثير من الطلاب على الحضور للإستفاده من البرنامج والتعرف على الكثير من التطبيقات المتعلقه بجهاز الحاسب الآلي وأسراره الكثيره .
وفي نهاية البرنامج تم توزيع شهادات حضور للطلاب الذين حضروا البرنامج ؛ وقام رئيس لجنة التنميه الإجتماعيه بالسلميه الأستاذ / عبدالعزيز محمد الحنتوش ؛ بتسليم شهادة شكر وتقدير للمهندس / محمد مصطفى الشيمي .
وشمل تسليم الشهادات كلاً من :-
الأستاذ / مطر عايد الحربي – مدير نادي الحي بالسلميه والتكريم لبعض الأساتذه الذين كانت لهم جهود مشكوره في تهيئة قاعة أجهزة الحاسب الآلي بنادي الحي بمتوسطة وثانوية السلميه .
الأستاذ / بندر محمد المكاوني .
الأستاذ / عبدالرحمن ضويحي القحطاني
الأستاذ / فارس حمود العنزي
الأستاذ / ماجد فهد القحطاني
الأستاذ / خالد فرحان الدهمشي .