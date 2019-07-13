أكاديمية سعودية تتفوق على مئات المرشحات وتحصد جائزة عالمية في الذكاء الاصطناعي

تربعت أكاديمية سعودية على عرش سيدات العالم في الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد أن حصدت جائزة عالمية في قمة محادثات الذكاء الاصطناعي VB لعام 2019 التي احتضنتها ولاية سان فرانسيسكو الأمريكية.
وتمكنت الأكاديمية وأستاذة الذكاء الاصطناعي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الدكتورة فاطمة باعثمان، من التفوق على مئات المرشحات، وحصدت الجائزة العالمية التي تُقدم في تخصص الذكاء الاصطناعي لنساء العالم.
وأوضحت باعثمان أنها رشحت للجائزة في الدورة الأولى ضمن ثلاث جوائز في فئات مختلفة، وهي المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي، والثانية في البحث العلمي للذكاء الاصطناعي، والثالثة في ريادة الأعمال، وفي الدورة الأخيرة وبعد التصفيات فازت في الذكاء الاصطناعي فئة البحث العلمي، متفوقة على عشرات المتخصصات.وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أنها أول جائزة تحصدها على مستوى العالم، متعهدة بتقديم خبرتها للوطن، وأن يكون ذلك أولويتها الكبرى.