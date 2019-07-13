وجه وزير الإعلام تركي الشبانة بتوظيف شاب من ذوي الإعاقة في مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك التابع للوزارة.
وكان الفنان فايز المالكي نشر مقطع فيديو للشاب، ويدعى عبدالعزيز الحمدان، وهو من الطلاب المبتعثين تخرج في الولايات المتحدة الأمريكية، وعمل لمدة 3 سنوات بسفارة المملكة بأمريكا.
وعبر الشاب في الفيديو عن رغبته في العمل بالتواصل الحكومي للمساهمة في خدمة الوطن ورد ولو القليل للدولة التي وفرت له فرصة الابتعاث لمدة 10 سنوات بأمريكا.
وقال فايز المالكي إن مدير مركز التواصل الحكومي اتصل به وأبلغه بتوجيه وزير الإعلام بتوظيف الشاب عبدالعزيز بالمركز.
وفق “أخبار 24”.