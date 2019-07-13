صوره الرئيس التنفيذي للمشروع.. فيديو يوثق سباحة الدلافين في “خليج نيوم” بشكل انسيابي وخلاب

أظهر مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لمشروع “نيوم” سباحة الدلافين بشكل انسيابي وخلاب في مياه المنطقة.
وأوضح المشروع أن منطقة خليج نيوم في البحر الأحمر تعد موطنا للدلافين، حيث تزور مياهها الصافية بحثا عن الطعام والراحة.
وأضاف أن الفيديو صوره الرئيس التنفيذي للبيئة في نيوم الدكتور “بول مارشال”، مشيرا إلى أن الدلافين كانت تلعب مع الأمواج الصغيرة الناشئة من مرور القارب.وفق “أخبار 24”.
يعد #البحر_الأحمر في منطقة #خليج_نيوم موطناً للدلافين، حيث تزور مياهها الصافية في #نيوم في أوقات عديدة بحثاً عن الطعام والراحة، بل وحتى اللعب مع الأمواج الصغيرة الناشئة من مرور القوارب بجانبها. فيديو من تصوير د. بول مارشال، الرئيس التنفيذي للبيئة في نيوم.#اكتشف_نيوم pic.twitter.com/m2EQelfnTx
— NEOM (@NEOM) ١٢ يوليو ٢٠١٩