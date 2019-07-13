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أخبار محلية > صوره الرئيس التنفيذي للمشروع.. فيديو يوثق سباحة الدلافين في “خليج نيوم” بشكل انسيابي وخلاب
13/07/2019   5:56 م

صوره الرئيس التنفيذي للمشروع.. فيديو يوثق سباحة الدلافين في “خليج نيوم” بشكل انسيابي وخلاب

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أظهر مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لمشروع “نيوم” سباحة الدلافين بشكل انسيابي وخلاب في مياه المنطقة.

وأوضح المشروع أن منطقة خليج نيوم في البحر الأحمر تعد موطنا للدلافين، حيث تزور مياهها الصافية بحثا عن الطعام والراحة.

وأضاف أن الفيديو صوره الرئيس التنفيذي للبيئة في نيوم الدكتور “بول مارشال”، مشيرا إلى أن الدلافين كانت تلعب مع الأمواج الصغيرة الناشئة من مرور القارب.وفق “أخبار 24”.

صوره الرئيس التنفيذي للمشروع.. فيديو يوثق سباحة الدلافين في “خليج نيوم” بشكل انسيابي وخلاب

أخبار محلية
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