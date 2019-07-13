وزير الخدمة المدنية: منح العلاوة السنوية المقبلة لجميع المعلمين في هذه الحالة فقط

أوضح وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان الأسس التي ستصرف عليها العلاوة السنوية المقبلة للمعلمين والمعلمات، في حال اعتمادها قبل أو بعد نفاذ لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، المقرر بدء سريانها بعد ستة أشهر.
وقال الحمدان خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير التعليم أمس الأول (الخميس)، إنه إذا اعتُمدت العلاوة السنوية قبل نفاذ اللائحة التعليمة فستمنح العلاوة للجميع، أما إذا جرى اعتمادها بعد نفاذ اللائحة فستمنح العلاوة وفقاً للسلم الجديد.
من جهته، أوضح وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أنه بعد تطبيق اللائحة الجديدة فإن كل مَن يستحق الترقية سيرقى للمرتبة التالية التي يستحقها، ولكن في حال لم يستطع المعلم التجديد يعطى فرصة سنتين وإذا لم يستطع قد توقف منه العلاوة.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه أصبح الآن بإمكان الموظف أن ينتقل من رتبة معلم ممارس إلى خبير خلال أقل من 9 سنوات، بحسب مهنيته وقدرته على تطوير نفسه، إذ لم يعد الانتقال مرتبطاً بحصول الموظف على شهادة عليا، فقط عليه اجتياز الاختبارات المهنية وتحقيق الممارسات المثلى.