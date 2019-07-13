قبل ساعات من الجمعية العمومية لانتخابات النصر.. “العويسي” يعلن انسحابه من قائمة “الأطرم”

أعلن عبدالعزيز العويسي، المرشح لمنصب نائب رئيس النصر في قائمة صالح الأطرم، أمس (الجمعة)، انسحابه رسميا من الانتخابات، قبل ساعات من عقد الجمعية العمومية المقررة مساء اليوم.
وأوضحت ملك ابنة عبدالعزيز العويسي أن والدها قرر الانسحاب بناء على طلب العائلة، بسبب ما تعرض له من تشويه صورته والتشكيك في نواياه من قبل بعض جماهير النصر، رغم أنه ترشح بنية صالحة لخدمة النادي من خلال خبرته الإدارية والمالية الطويلة.
وقد يدفع هذا الانسحاب قائمة الأطرم للتراجع عن الترشح، ما لم يكن هناك إصرار من كتلته التي لقيت هجوما وتشكيكا من بعض جماهير النصر، رغم عدم وجود أي طعون قانونية على المرشحين فيها.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن قائمة المرشح صالح الأطرم تكونت قبل انسحاب العويسي من كل من: صالح الأطرم “رئيسا”، عبدالعزيز العويسي (نائبا للرئيس)، وللعضوية: إبراهيم الحسينان، محمد الخريجي، محمد المساعد.