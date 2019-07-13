السبت.. الهلال يخوض تجربته الثانية في النمسا

يخوض فريق الهلال الأول لكرة القدم مباراته التجريبية الثانية، مساء السبت، أمام رابيد لينز النمساوي في مدينة لينز في النمسا.
وأنهى الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الفريق تحضيراته خلال المران الأخير بتكتيكات متنوعة وتشكيلة مختلفة عن تلك التي خاض بها مباراة سبيتال دراو النمساوي في اللقاء التجريبي الماضي والتي فاز فيها الأزرق 10-0 .
إلى ذلك، يوجد الفرنسي جوميز بافيتمبي، لاعب الفريق، غدًا في مقر البعثة بعد انتهائه من الفحوصات الطبية الدورية في تركيا، لكنه لن يتمكن من المشاركة في اللقاء التجريبي.وفق “الرياضية”.
وكان فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، باللاعبين قبل بداية التدريبات ، وحثهم على التركيز والاستفادة من المعسكر الحالي، لكي يساعدهم على الأداء الجيد في منافسات الموسم المقبل، وطالبهم بالتعاون مع بعضهم بعضًا والالتزام بتوجيهات الجهاز الفني.